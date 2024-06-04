Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в "Реал"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к французскому форварду Килиану Мбаппе после его перехода из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал".

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к французскому форварду Килиану Мбаппе после его перехода из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал".

Как передает Report , португалец прокомментировал публикацию Мбаппе в социальной сети.

"Буду рад видеть, как ты зажигаешь на "Сантьяго Бернабеу"… Вперёд, Мадрид!", — написал Роналду.

Ранее "королевский клуб" объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до 2029 года. До этого Мбаппе выступал в составе "ПСЖ". В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.