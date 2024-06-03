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"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе

"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе Французский футболист Килиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал".
Футбол
3 июня 2024 г. 21:36
Реал объявил о переходе Килиана Мбаппе

Французский футболист Килиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал".

Как передает Report, об этом "королевский клуб" объявил на своём официальном сайте.

Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. Ранее футболист сообщил в соцсетях, что покинет "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона-2023/2024.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в "ПСЖ" летом 2018 года из "Монако". До этого он год играл за парижан на правах аренды. В составе За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский "Реал" выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Боруссию" Дортмунд.

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Версия на азербайджанском языке “Real” Mbappenin transferini elan edib

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