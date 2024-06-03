Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси"

Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси".

Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с ним рассчитан на пять лет, условия соглашения предусматривают опцию его продления еще на один год. К своим обязанностям 40-летний Мареска приступит 1 июля 2024 года.

В должности главного тренера он сменит аргентинца Маурисио Почеттино.

Мареска работал в тренерских штабах итальянских "Асколи" и "Парме", испанской "Севилье", английских "Вест Хэме" и "Манчестер Сити". В сезоне-2023/24 работал главным тренером "Лестера" и вернул его из Чемпионшипа в Премьер-лигу, главный дивизион английского футбола.