О нас

Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси"

Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси" Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси".
Футбол
3 июня 2024 г. 18:38
Энцо Мареска стал новым главным тренером Челси

Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером "Челси".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с ним рассчитан на пять лет, условия соглашения предусматривают опцию его продления еще на один год. К своим обязанностям 40-летний Мареска приступит 1 июля 2024 года.

В должности главного тренера он сменит аргентинца Маурисио Почеттино.

Мареска работал в тренерских штабах итальянских "Асколи" и "Парме", испанской "Севилье", английских "Вест Хэме" и "Манчестер Сити". В сезоне-2023/24 работал главным тренером "Лестера" и вернул его из Чемпионшипа в Премьер-лигу, главный дивизион английского футбола.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Çelsi" klubunun yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb

Другие новости из категории

АФФА выделила 700 тыс. манатов клубу Габала
АФФА выделила 700 тыс. манатов клубу "Габала"
3 июня 2024 г. 18:28
Карабах завоевал свой 20-й титул
"Карабах" завоевал свой 20-й титул
3 июня 2024 г. 10:30
Абдулла Зубир забил свой 60-й гол за ФК Карабах
Абдулла Зубир забил свой 60-й гол за ФК "Карабах"
3 июня 2024 г. 10:03
Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов встретится с командой Турции
Сборная Азербайджана по футболу среди ампутантов встретится с командой Турции
3 июня 2024 г. 10:02
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сыграет второй матч 
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сыграет второй матч 
3 июня 2024 г. 09:13
Жозе Моуринью официально стал главным тренером стамбульского Фенербахче
Жозе Моуринью официально стал главным тренером стамбульского "Фенербахче"
2 июня 2024 г. 22:32
Агдамский Карабах стал победителем Кубка Азербайджана по футболу
ФотоАгдамский "Карабах" стал победителем Кубка Азербайджана по футболу
2 июня 2024 г. 22:06
Мбаппе подписал контракт с ФК Реал
Мбаппе подписал контракт с ФК "Реал"
2 июня 2024 г. 15:34
Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу
Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу
2 июня 2024 г. 09:24
Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным Фенербахче
Моуринью прибудет в Стамбул для подписания контракта с местным "Фенербахче"
2 июня 2024 г. 06:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi