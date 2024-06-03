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"Карабах" завоевал свой 20-й титул

"Карабах" завоевал свой 20-й титул Футбольный клуб "Карабах" завоевал свой 20-й титул.
Футбол
3 июня 2024 г. 10:30
Карабах завоевал свой 20-й титул

Футбольный клуб "Карабах" завоевал свой 20-й титул.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, представитель Агдама добился этого результата, выиграв Кубок Азербайджана.

Подопечные Гурбана Гурбанова в финале обыграли "Зиря" со счетом 2:1.

"Карабах" в 8-й раз выиграл кубок страны и в 6-й раз оформил "золотой дубль". Побивший собственный рекорд по обоим показателям представитель Агдама завоевал юбилейный титул в своей истории.

На счету "Карабаха" 11 чемпионств (1993, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), 8 кубков (1993, 2005/2006, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022, 2023/2024) и Суперкубок (1993). Клуб также побил рекорд Азербайджана по количеству титулов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" tarixində 20-ci titulunu qazanıb

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