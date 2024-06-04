Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана на отборочном этапе примет команду Турции

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Сиясат Аскеров, примет команду Турции в группе 1 лиги B.

Матч пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena и начнется в 19:00.

31 мая азербайджанская сборная проиграла этому сопернику с минимальным счетом 0:1. После трех туров она занимает последнее место в группе с 1 очком. Турецкая команда идет второй с 6 очками.

Заключительный этап ЕВРО-2025 пройдет в Швейцарии.