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Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана на отборочном этапе примет команду Турции

Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана на отборочном этапе примет команду Турции Женская сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.
Футбол
4 июня 2024 г. 09:30
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана на отборочном этапе примет команду Турции

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Сиясат Аскеров, примет команду Турции в группе 1 лиги B.

Матч пройдет на стадионе Liv Bona Dea Arena и начнется в 19:00.

31 мая азербайджанская сборная проиграла этому сопернику с минимальным счетом 0:1. После трех туров она занимает последнее место в группе с 1 очком. Турецкая команда идет второй с 6 очками.

Заключительный этап ЕВРО-2025 пройдет в Швейцарии.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Türkiyə yığmasını qəbul edəcək

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