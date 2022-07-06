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Наставник "Леха": Было важно победить

Наставник "Леха": Было важно победить "Для меня было важно выиграть первый матч в новом клубе. Но сейчас мы думаем о следующем матче и уже работаем над ответным матчем".
Футбол
6 июля 2022 г. 01:05
Наставник Леха: Было важно победить

"Для меня было важно выиграть первый матч в новом клубе. Но сейчас мы думаем уже о следующем поединке".

Как сообщает "Report", об этом сказал на пресс-конференции главный тренер польского "Леха" Йон ван ден Бром после первого матча I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где они выиграли у "Карабаха" со счетом 1:0.

"Это Лига чемпионов, и здесь другие правила. В первом тайме мяч больше был у соперника, и мы старались им сопротивляться. Все хотели победить на поле", - отметил 56-летний специалист.

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Версия на азербайджанском языке "Lex"inin baş məşqçisi: "Qələbə qazanmaq vacib idi"

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