Наставник "Леха": Было важно победить

"Для меня было важно выиграть первый матч в новом клубе. Но сейчас мы думаем о следующем матче и уже работаем над ответным матчем".

"Для меня было важно выиграть первый матч в новом клубе. Но сейчас мы думаем уже о следующем поединке".

Как сообщает "Report", об этом сказал на пресс-конференции главный тренер польского "Леха" Йон ван ден Бром после первого матча I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где они выиграли у "Карабаха" со счетом 1:0.

"Это Лига чемпионов, и здесь другие правила. В первом тайме мяч больше был у соперника, и мы старались им сопротивляться. Все хотели победить на поле", - отметил 56-летний специалист.