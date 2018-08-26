"Наполи" вырвал победу у "Милана", проигрывая по ходу матча со счётом 0:2 - ВИДЕО

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ «Наполи» одержал победу над «Миланом» в игре 2-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек «Милана» Джакомо Бонавентура, отличившийся на 15-й минуте. После перерыва защитник Давиде Калабрия удвоил преимущество гостей. До середины второго тайма полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, оформив дубль, сравнял счёт. Победу команде Карло Анчелотти принёс гол хавбека Дриса Мертенса на 80-й минуте.

«Наполи», набрав 6 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Италии, «Милан» (0) — 13-е.

Италия - Серия А. 2-й тур

"Наполи" – "Милан" - 3:2

Голы: 0:1 – Бонавентура – 15, 0:2 – Калабрия – 49, 1:2 – Зелиньски – 53, 2:2 – Зелиньски – 67, 3:2 – Мертенс – 80