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    "Наполи" вовлек в свой состав испанского футболиста

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Наполи" вовлек в свой состав футболиста испанского "Бетиса" Фабиана Руиса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, неапольский клуб заключил с 22-летним полузащитником контракт на ближайшие пять сезонов.

    Испанский футболист будет получать в новом клубе 1,8 миллионов евро за сезон, что в несколько раз больше его прошлой заработной платы в "Бетисе".

    За трансфер "Наполи" заплатил "Бетису" 30 миллионов евро.

    Отметим, что Фабиан Руис выступал в "Бетисе" с 2014 года. Всего в составе команды на его счету 35 матчей и 3 гола.

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