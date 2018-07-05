"Наполи" вовлек в свой состав испанского футболиста

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Наполи" вовлек в свой состав футболиста испанского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, неапольский клуб заключил с 22-летним полузащитником контракт на ближайшие пять сезонов.

Испанский футболист будет получать в новом клубе 1,8 миллионов евро за сезон, что в несколько раз больше его прошлой заработной платы в "Бетисе".

За трансфер "Наполи" заплатил "Бетису" 30 миллионов евро.

Отметим, что Фабиан Руис выступал в "Бетисе" с 2014 года. Всего в составе команды на его счету 35 матчей и 3 гола.