"Наполи" сыграл вничью с "Интером" и потерял лидерство в чемпионате Италии по футболу - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Завершился 28-ой тур Чемпионата Италии по футболу.
Как передает Report, «Наполи» не сумел победить «Интер» в последнем матче тура. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.
Ничья не позволила «Наполи» вернуться на первое место в Серии А. Сейчас клуб из Неаполя с 70 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Интер» (52) располагается на пятой позиции.
В следующем матче «Наполи» проведёт домашний поединок с «Дженоа», а миланский «Интер» на выезде встретится с «Сампдорией». Оба поединка состоятся 18 марта.
Чемпионат Италии. 28-ой тур.
«Интер» — «Наполи» - 0:0
Интер — Наполи 0:0
«Верона» – «Кьево» - 1:0
Гол: Караччиало, 52
«Рома» - «Торино» - 3:0
Голы: Манолас, 56, Де Росси, 73, Пеллегрини, 90+3
«Фиорентина» –«Беневенто» - 1:0
Гол: Витор Хьюго, 25.
«Кротоне» – «Сампдория» - 4:1
Голы: Тротта, 6, 36, Стоян, 23, Вивиано, 85 (аг) – Сапата, 69
«Сассуоло» –«СПАЛ» - 1:1
Голы: Эль-Бабакар, 31 – Антенуччи, 27
«Болонья» –«Аталанта» - 0:1
Гол: де Рон, 83
«Ювентус» –«Удинезе» - 2:0
Голы: Дибала, 29, 49
«Дженоа» –«Милан» - 0:1
Гол: Андре Силва, 90+4
News DepartmentАвтор новости
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