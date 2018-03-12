"Наполи" сыграл вничью с "Интером" и потерял лидерство в чемпионате Италии по футболу - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Завершился 28-ой тур Чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, «Наполи» не сумел победить «Интер» в последнем матче тура. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.

Ничья не позволила «Наполи» вернуться на первое место в Серии А. Сейчас клуб из Неаполя с 70 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Интер» (52) располагается на пятой позиции.

В следующем матче «Наполи» проведёт домашний поединок с «Дженоа», а миланский «Интер» на выезде встретится с «Сампдорией». Оба поединка состоятся 18 марта.

Чемпионат Италии. 28-ой тур.

«Интер» — «Наполи» - 0:0

Интер — Наполи 0:0

«Верона» – «Кьево» - 1:0

Гол: Караччиало, 52

«Рома» - «Торино» - 3:0

Голы: Манолас, 56, Де Росси, 73, Пеллегрини, 90+3

«Фиорентина» –«Беневенто» - 1:0

Гол: Витор Хьюго, 25.

«Кротоне» – «Сампдория» - 4:1

Голы: Тротта, 6, 36, Стоян, 23, Вивиано, 85 (аг) – Сапата, 69

«Сассуоло» –«СПАЛ» - 1:1

Голы: Эль-Бабакар, 31 – Антенуччи, 27

«Болонья» –«Аталанта» - 0:1

Гол: де Рон, 83

«Ювентус» –«Удинезе» - 2:0

Голы: Дибала, 29, 49

«Дженоа» –«Милан» - 0:1

Гол: Андре Силва, 90+4