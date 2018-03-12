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    "Наполи" сыграл вничью с "Интером" и потерял лидерство в чемпионате Италии по футболу - ВИДЕО

    Ювентус идет к очередному чемпионству

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Завершился 28-ой тур Чемпионата Италии по футболу.

    Как передает Report, «Наполи» не сумел победить «Интер» в  последнем матче тура. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.

    Ничья не позволила «Наполи» вернуться на первое место в Серии А. Сейчас клуб из Неаполя с 70 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Интер» (52) располагается на пятой позиции.

    В следующем матче «Наполи» проведёт домашний поединок с «Дженоа», а миланский «Интер» на выезде встретится с «Сампдорией». Оба поединка состоятся 18 марта.

    Чемпионат Италии. 28-ой тур.

    «Интер» — «Наполи» - 0:0

    Интер — Наполи 0:0

    «Верона» – «Кьево» - 1:0

    Гол: Караччиало, 52

    «Рома» - «Торино» - 3:0

    Голы: Манолас, 56, Де Росси, 73, Пеллегрини, 90+3

    «Фиорентина» –«Беневенто» - 1:0

    Гол: Витор Хьюго, 25.

    «Кротоне» – «Сампдория» - 4:1

    Голы: Тротта, 6, 36, Стоян, 23, Вивиано, 85 (аг) – Сапата, 69

    «Сассуоло» –«СПАЛ» - 1:1

    Голы: Эль-Бабакар, 31 – Антенуччи, 27

    «Болонья» –«Аталанта» - 0:1

    Гол: де Рон, 83

    «Ювентус» –«Удинезе» - 2:0

    Голы: Дибала, 29, 49

    «Дженоа» –«Милан» - 0:1

    Гол: Андре Силва, 90+4

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