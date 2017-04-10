"Наполи" разгромил "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Наполи" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:0 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Хосе Кальехон (25-я минута) и Лоренцо Инсинье (51, 90).

"Лацио" не проигрывал в первенстве страны на протяжении восьми матчей подряд.

В турнирной таблице "Наполи" занимает третье место, набрав 67 очков, "Лацио" с 60 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Наполи" на своем поле примет "Удинезе", "Лацио" в гостях сыграет с "Дженоа". Обе встречи состоятся 15 апреля.