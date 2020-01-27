​“Наполи” обыграл “Ювентус” в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” обыграл “Ювентус” со счётом 2:1.

Как передает Report, встреча состоялась в Неаполе на стадионе “Сан-Паоло”.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 63-й минуте автором забитого мяча стал Пётр Зелиньски, который добил в ворота мяч, отражённый голкипером “Ювентуса” после удара Лоренцо Инсинье.

На 86-й минуте неаполитанский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лоренцо Инсинье. В концовке разрыв в счёте сократил Криштиану Роналду.

“Наполи”, набрав 27 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. “Ювентус” (51) - на 1-м месте.