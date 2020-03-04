​Нападающий сборной: Соперники нам по зубам

"Мы попали в нормальную группу. В матчах с этими командами можно достичь результата".

Об этом Report сказал футболист национальной сборной Азербайджана Агабала Рамазанов, комментируя результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА.

По словам 27-летнего нападающего, выступающего в клубе "Зиря", сборная могла также попасть в группу со сложными соперниками: "Все три команды являются приемлемыми соперниками. Думаю, мы сможем вести с ними хорошую борьбу. В целом же, соперники в Лиге наций нам по зубам. Надо верить в удачу!".

Напомним, что согласно результатам жеребьевки, сборная Азербайджана попала в группу 1 Лиги С вместе с Люксембургом, Кипром и Черногорией.