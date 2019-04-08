Нападающий "ПСЖ" стал автором "промаха века", лишив свою команду гола - ВИДЕО

Нападающий «ПСЖ» Эрик Максим Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:2). Матч прошел в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Полузащитник парижского клуба Кристофер Нкунку перебросил мяч через голкипера соперников, а Шупо-Мотинг решил добить мяч, находясь на линии ворот, но вместо этого попал в штангу. В итоге мяч достался игрокам соперника. Комментаторы матча констатировали, что никогда подобного не видели, и назвали этот промах худшим на все времена.

30-летний Шупо-Мотинг перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Сток Сити» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.