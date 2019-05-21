Нападающий "Челси": Мне нравится играть против бывших команд

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала".

Как сообщает Report, по словам французского нападающего в ходе финальной игры в Баку чувства нужно будет оставить в стороне: "Мне очень нравится играть против бывших команд, но чувства нужно будет оставить в стороне. Я наслаждался пребыванием в этой команде, это большая часть карьеры. Мой первый английский клуб, первый важный вызов в жизни, который навсегда будет особенным для меня, но теперь чувствую, что во мне течёт синяя кровь. Как и в сборной, синий цвет мне подходит. Очень хочу выиграть свой второй трофей с Челси".

Отметим, поединок "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе в столице Азербайджана.

Напомним, что О.Жиру перешел в "Челси" как раз из "Арсенала" в январе 2018 года. В текущем сезоне Жиру провел за команду 44 игры, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.