Нападающий "Барселоны" перешел в российский клуб

"Зенит" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Малкома.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт российского клуба, соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать 6,5 млн евро за сезон.

Отметим, что Малком является воспитанником "Коринтианса". В "Барселону" бразилец перешёл из "Бордо" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 41 млн евро. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.