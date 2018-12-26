Нападающий сборной Испании выбыл на 4-5 недель

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос о состоянии здоровья получившего травму футболиста сборной Испании и клуба "Сельта" Яго Аспаса.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, 31-летний нападающий выбыл на 4-5 недель.
Игрок получил травму на выездном матче в XVII туре Ла Лиги, где его команда проиграла "Барселоне" со счетом 0:2.
Отметим, что в текущем сезоне Примеры Аспас забил 10 мячей в 17 матчах.
Təbriz QuliyevАвтор новости