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    Нападающий сборной Испании выбыл на 4-5 недель

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос о состоянии здоровья получившего травму футболиста сборной Испании и клуба "Сельта" Яго Аспаса

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, 31-летний нападающий выбыл на 4-5 недель. 

    Игрок получил травму на выездном матче в XVII туре Ла Лиги, где его команда проиграла "Барселоне" со счетом 0:2. 

    Отметим, что в текущем сезоне Примеры Аспас забил 10 мячей в 17 матчах. 

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