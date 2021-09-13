Нападающий "Карабаха": В матче с "Нефтчи" мы показали хорошую игру

Футболист клуба "Карабах" Ибрагима Ваджи поделился впечатлениями о матче третьего тура премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи", который завершился победой агдамцев со счетом 2:1.

Футболист клуба "Карабах" Ибрагима Ваджи поделился впечатлениями о матче третьего тура премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи", который завершился победой агдамцев со счетом 2:1.

Как передает Report, об этом 26-летний сенегальский нападающий написал на своей странице в Instagram.

Автор двух голов в матче против столичного клуба Ваджи написал, что им удалось показать хорошую игру: "Поздравляю товарищей по команде с победой. Теперь необходимо настроиться на следующую игру".

Отметим, что 16 сентября "Карабах" примет швейцарский "Базель" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.