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Нападающий "Карабаха": В матче с "Нефтчи" мы показали хорошую игру

Нападающий "Карабаха": В матче с "Нефтчи" мы показали хорошую игру Футболист клуба "Карабах" Ибрагима Ваджи поделился впечатлениями о матче третьего тура премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи", который завершился победой агдамцев со счетом 2:1.
Футбол
13 сентября 2021 г. 12:19
Нападающий Карабаха: В матче с Нефтчи мы показали хорошую игру

Футболист клуба "Карабах" Ибрагима Ваджи поделился впечатлениями о матче третьего тура премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи", который завершился победой агдамцев со счетом 2:1.

Как передает Report, об этом 26-летний сенегальский нападающий написал на своей странице в Instagram.

Автор двух голов в матче против столичного клуба Ваджи написал, что им удалось показать хорошую игру: "Поздравляю товарищей по команде с победой. Теперь необходимо настроиться на следующую игру".

Отметим, что 16 сентября "Карабах" примет швейцарский "Базель" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın hücumçusu: "Növbəti oyuna köklənməliyik"

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