Нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо отправился в Бразилию

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо, которого приобрел футбольный клуб "Фламенго", отправился в Бразилию.

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо, которого приобрел футбольный клуб "Фламенго", отправился в Бразилию.

Об этом сообщает Report со сылкой на CNN Brasil.

Ожидается, что 28-летний нападающий уже сегодня будет в Рио-де-Жанейро. Однако форвард не присоединится к предсезонной подготовке команды в США и будет тренироваться в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что "Карабах" заработает на трансфере 5 млн евро. Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом и обладателем кубка Азербайджана в составе "Карабаха".