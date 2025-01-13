О нас

Нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо отправился в Бразилию

Нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо отправился в Бразилию Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо, которого приобрел футбольный клуб "Фламенго", отправился в Бразилию.
Футбол
13 января 2025 г. 09:58
Нападающий Карабаха Олавио Жуниньо отправился в Бразилию

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо, которого приобрел футбольный клуб "Фламенго", отправился в Бразилию.

Об этом сообщает Report со сылкой на CNN Brasil.

Ожидается, что 28-летний нападающий уже сегодня будет в Рио-де-Жанейро. Однако форвард не присоединится к предсезонной подготовке команды в США и будет тренироваться в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что "Карабах" заработает на трансфере 5 млн евро. Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года. Бразильский форвард стал чемпионом и обладателем кубка Азербайджана в составе "Карабаха".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Qarabag’s striker transferred to Flamengo departs for Brazil
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın "Flamenqo"ya keçən hücumçusu Braziliyaya yollanıb

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi