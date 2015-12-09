​Нападающий "Барселоны" пропустит матч Лиги чемпионов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Футболисту испанского клуба "Барселона" Неймару придется пропустить встречу с "Байером" (Германия) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Каталонии, бразильский нападающий получил на последней тренировке легкую травму, повредив мышцу.

23-летний форвард сможет выйти на матч XV тура, который пройдет в Ла Лига 12 декабря против "Депорвито".

Отметим, что сегодняшний матч "Байер"-"Барселона" начнется в 23:45 по бакинскому времени. Команда Каталонии уже обеспечила путевку в "плей-офф".