Нападающий "Арсенала" признался в уклонении от уплаты налогов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес обязан выплатить практически миллион евро в казну Испании.

Как передает Report, Санчес появился по видеосвязи в суде города Барселона, чтобы сознаться в уклонении от уплаты налогов на сумму почти миллион евро в период с 2012 по 2013 год.

Чилийцу следовало бы уплатить 983 443 евро налогов с доходов, полученных от продажи имиджевых прав во время игры в Барселоне. Однако Алексис не стал этого делать, провернув сделку через мальтийскую компанию Numidia Trading.

С тех пор он выплатил нужную сумму. Поэтому ожидается, что стороны достигнут согласия и не придется прибегать к судебному разбирательству.