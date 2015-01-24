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    ​Национальная сборная Азербайджана возвращается на центральную арену

    Сборные Азербайджана и Мальты встретятся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Матч отборочного этапа Евро-2016 между национальными сборными Азербайджана и Мальты состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Как сообщает Report, вначале предполагалось, что команды встретятся на стадионе "Bakcell Arena".

    Учитывая, что в тот же день, 28 марта, должен пройти матч элит-раунда чемпионата Европы между сборными по футболу до 17 лет, АФФА направила обращение в УЕФА. Европейская футбольная организация дала положительный ответ на обращение местной федерации.

    Отметим, что в последний раз на этой арене сборная Азербайджана играла 26 марта 2013 года против Португалии. На матче отборочного тура ЧМ-2014 гости одержали победу со счетом 2:0.

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