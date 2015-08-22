Начинается 3-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первая игра премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, "Хазар Лянкяран" примет клуб" Раван".

Матч, который пройдет на Лянкяранском городском стадионе и начнется в 21.00, будет транслироваться по телеканалу СВС. "Раван" в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице с 1 очком, а "Хазар Лянкяран" - на 3-м месте с 4 очками.

22 августа

21:00. "Хазар Лянкяран" – "Раван"

Судьи: Рагим Гасанов, Рза Мамедов, Акиф Амирали, Наиль Нагиев

Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

Судья-инспектор: Физули Наджафов

Центральный стадион "Хазар Лянкяран"

Отметим, что другие игры турнира состоятся 23 и 24 августа.