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    Начинается 3-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Болельщики смогут посмотреть матч Хазар Лянкяран - Раван

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первая игра премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, "Хазар Лянкяран" примет клуб" Раван". 

    Матч, который пройдет на Лянкяранском городском стадионе и начнется в 21.00, будет транслироваться по телеканалу СВС. "Раван" в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице с 1 очком, а "Хазар Лянкяран" - на 3-м месте с 4 очками. 

    22 августа

    21:00. "Хазар Лянкяран" – "Раван"

    Судьи: Рагим Гасанов, Рза Мамедов, Акиф Амирали, Наиль Нагиев

    Представитель АФФА: Шаиг Гамидов

    Судья-инспектор: Физули Наджафов

    Центральный стадион "Хазар Лянкяран"

    Отметим, что другие игры турнира состоятся 23 и 24 августа. 

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