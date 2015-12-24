Началось заседание Комитета клубов АФФА

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее в 2015 году заседание Комитета клубов АФФА.

Как сообщает Report, на мероприятии в Boulevard Hotel представлены не все клубы Премьер-лиги.

На заседании под председательством вице-президента "Хазар-Лянкяран" Туйгуна Надирова не принимают участие представители клуба "Карабах". Вместо этого на заседании участвует новый президент клуба "Интер" Рашад Гасымов. На заседание также принимают участие Фариз Наджафов ("Габала"), Вугар Асланов ("Зиря"), Ильгар Ахундов ("Раван"), Эльнур Мамедов ("Нефтчи"), Камран Гулиев ("Сумгайыт"), Фикрет Гусейнов (АЗАЛ), Мехман Аллахвердиев ("Кяпяз").

Отметим, что основным вопросом повестки дня является избрание нового председателя Комитета.