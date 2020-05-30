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На Украине футболисты клуба массово заразились коронавирусом

​На Украине футболисты клуба массово заразились коронавирусом

Запланированный на 31 мая поединок XXIV тура украинской Премьер-лиги по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" не состоится. 

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в лагере львовян зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Футболистам "Карпаты" сообщили об отмене тренировки и подготовки перед игрой.

Вскоре официальный сайт ФК "Карпаты" подтвердил, что "отдельные игроки и персонал" клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

"Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в заявлении клуба.

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