На Озила и Колашинаца напали вооружённые преступники - ВИДЕО

Боснийский защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац и его партнёр по команде Месут Озил подверглись нападению вооружённых людей в северном районе Лондона.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, на футболистов в одном из районов северной части Лондона напали вооружённые люди на скутерах.

Немец сразу побежал за помощью в расположенный неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку с напавшими.

Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил. Никто из футболистов не пострадал. Видео было заснято одним из случайных прохожих.

Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8