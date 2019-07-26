На Озила и Колашинаца напали вооружённые преступники - ВИДЕО

Боснийский защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац и его партнёр по команде Месут Озил подверглись нападению вооружённых людей в северном районе Лондона.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, на футболистов в одном из районов северной части Лондона напали вооружённые люди на скутерах.

Немец сразу побежал за помощью в расположенный неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку с напавшими.

Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил. Никто из футболистов не пострадал. Видео было заснято одним из случайных прохожих.