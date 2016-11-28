На матче Премьер-лиги Азербайджана главный судья перепутал карточки

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На матче 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Зиря" и "Интер", который продолжается в настоящее время, произошел необычный случай.

Как сообщает сотрудник Report, наблюдающий за игрой, на 19-й минуте встречи судья Орхан Мамедов показал футболисту "Интера" Пардису Фарджад-Азаду красную карточку вместо желтой. Футболист опротестовал решение судьи, после чего вопрос был решен. Выяснилось, что О.Мамедов показал красную карточку по ошибке.

Отметим, что пока счет на матче не открылся.