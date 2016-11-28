На матче Премьер-лиги Азербайджана главный судья перепутал карточки

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На матче 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Зиря" и "Интер", который продолжается в настоящее время, произошел необычный случай.
Как сообщает сотрудник Report, наблюдающий за игрой, на 19-й минуте встречи судья Орхан Мамедов показал футболисту "Интера" Пардису Фарджад-Азаду красную карточку вместо желтой. Футболист опротестовал решение судьи, после чего вопрос был решен. Выяснилось, что О.Мамедов показал красную карточку по ошибке.
Отметим, что пока счет на матче не открылся.
Sport DepartmentАвтор новости
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