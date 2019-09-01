На матче Нефтчи - Сумгаит произошла драка

Завершился ёщё один матч в рамках третьего тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передаёт Report, Нефтчи в Баксель Арене принял Сумгаит.

Матч закончился победой хозяев со счётом 2-1. Открыл счёт на 33-й минуте новый трансфер Сумгаита Мехти Шариф. Он забил с пенальти, который был назначен после грубой игры голкипера Салахата Агаева.

Нефтчи ответил на 64-й минуте после точного удара капитана команды Эмина Махмудова.

На 83-й минуте, Мурад Хачаев получил вторую жёлтую, тем самым оставил гостей в меньшинстве. Хозяева, воспользовавшись численным превосходством, вышли вперёд в добавленной время. На этот раз отличился Стивен Джозеф-Монзоро. После этого гола между командами началась драка. В результате главный тренер Нефтчи Этибар Танрывердиев ударил главного тренера Сумгаита Айхана Аббасова. В то же время возник спор между защитниками Вургуном Гусейновым и Антоном Кривоцюком. Арбитр удалил обоих игроков.

Нефтчи, одержав первую победу в сезоне увеличил свои очки до 4-х и поднялся на 5-е место, а Сумгаит, имеющий в своём активе 3 очка опустился на 6-ю строчку.