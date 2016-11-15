На матче между Италией и Германией воспользуются видеоповторами

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем товарищеском матче между сборными Италии и Германии воспользуются видеоповторами.

Как сообщает Report, за время матча двое помощников будут следить за спорными эпизодами матча.

Цель видеоповторов заключается во внесении ясности в моменты, когда игроки выражают протест главному тренеру, а также возникают недовольства из-за пенальти, красной карточки и т.д.

Отметим, что предстоящий в Италии матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.