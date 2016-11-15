 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На матче между Италией и Германией воспользуются видеоповторами

    Два человека будут наблюдать за спорными эпизодами матча

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем товарищеском матче между сборными Италии и Германии воспользуются видеоповторами.

    Как сообщает Report, за время матча двое помощников будут следить за спорными эпизодами матча.

    Цель видеоповторов заключается во внесении ясности в моменты, когда игроки выражают протест главному тренеру, а также возникают недовольства из-за пенальти, красной карточки и т.д.

    Отметим, что предстоящий в Италии матч начнется в 23:45 по бакинскому времени. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi