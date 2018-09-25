На матч "Карабах" - "Арсенал" продано 20 000 билетов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Названо количество билетов, проданных на предстоящий между "Карабахом" и английским "Арсеналом" матч II тура в Лиге Европы.

Как сообщает Report со ссылкой официальную страницу агдамского клуба в Facebook, уже продано 20 000 билетов.

Бакинский олимпийский стадион, где пройдет матч, рассчитан на около 70 000 зрителей. Стоимость билетов 2, 5, 15, 20 и 50 манатов.

Билеты можно приобрести в фаншопе "Карабаха" ("Park Bulvar"), кассах İticket, в городе Сумгайыт ("ASAN Xidmət"), торговых центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall".

Отметим, что матч "Карабах" - "Арсенал" пройдет 4 октября в 20:55.