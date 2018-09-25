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    На матч "Карабах" - "Арсенал" продано 20 000 билетов

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Названо количество билетов, проданных на предстоящий между "Карабахом" и английским "Арсеналом" матч II тура в Лиге Европы.  

    Как сообщает Report со ссылкой официальную страницу агдамского клуба в Facebook, уже продано 20 000 билетов. 

    Бакинский олимпийский стадион, где пройдет матч, рассчитан на около 70 000 зрителей. Стоимость билетов 2, 5, 15, 20 и 50 манатов. 

    Билеты можно приобрести в фаншопе "Карабаха" ("Park Bulvar"), кассах İticket, в городе Сумгайыт ("ASAN Xidmət"),  торговых центрах "28 Mall" и "Gənclik Mall".

    Отметим, что матч "Карабах" - "Арсенал" пройдет 4 октября в 20:55.

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