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    На матч "Карабах" - "Арсенал" продано 10 тысяч билетов

    До матча осталось 12 дней

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество проданных билетов на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и английским "Арсеналом".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамского клуба в Facebook, 10 тыс билетов уже нашли своих обладателей.

    Бакинский олимпийский стадион, где пройдет игра, вмещает около 70 тысяч зрителей. Билеты стоят 2, 5, 15, 20 и 50 манатов. Их можно приобрести в Park Bulvar (Fanshop ФК "Карабах"), в кассах İticket, торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall, в городе Сумгайыт (ASAN Xidmət).

    Отметим, что матч "Карабах" - "Арсенал" состоится 4 октября и начнется в 20:55.

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