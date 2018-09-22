На матч "Карабах" - "Арсенал" продано 10 тысяч билетов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество проданных билетов на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и английским "Арсеналом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамского клуба в Facebook, 10 тыс билетов уже нашли своих обладателей.

Бакинский олимпийский стадион, где пройдет игра, вмещает около 70 тысяч зрителей. Билеты стоят 2, 5, 15, 20 и 50 манатов. Их можно приобрести в Park Bulvar (Fanshop ФК "Карабах"), в кассах İticket, торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall, в городе Сумгайыт (ASAN Xidmət).

Отметим, что матч "Карабах" - "Арсенал" состоится 4 октября и начнется в 20:55.