На церемонии открытия II Евроигр будет использована технология дополненной реальности

На церемонии открытия II Европейских игр "Минск 2019" будет использована технология дополненной реальности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, церемония открытия состоится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", рассчитанном на 22 000 зрителей.

Благодаря новой технологии виртуальные объекты становятся частью реальности. Гости церемонии насладятся красотой белорусской природы, увидят рядом с собой животных и птиц.

15 мая начался монтаж оборудования для церемонии открытия. В Минск прибыли уже 10 фур (примерно 70 тонн оборудования). А общий объем задействованной техники составит около 300 тонн. По периметру стадиона будет висеть более тысячи световых гало, 3 тысячи кв. м экранов, в центре поля разместится большая поворотная сцена с подъемными механизмами.

"Самое сложное - то, что мы должны оставить поле в рабочем состоянии, так как на следующий день после открытия здесь уже пройдут тренировки. Поэтому всю арену закроем специальным материалом. На беговых дорожках будет одно покрытие, на газоне другое, прозрачное, которое может находиться 14 дней, не причиняя ущерба газону", - сказал технический продюсер церемонии открытия и закрытия II Европейских игр Сергей Калинников.

Отметим, что II Европейские игры пройдут 21-30 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

I Европейские игры прошли 12 - 28 июня 2015 года в Баку.