​На игре между Польшей и Португалией почтят память жертв теракта в Стамбуле

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На матче 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года между командами Польши и Португалии минутой молчания почтят память жертв теракта в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, соответствующее решение принято УЕФА.

Отметим, что игра между сборными Польши и Португалии начнется в Марселе (Франция) в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в результате теракта 28 июня в стамбульском Международном аэропорту имени Ататюрка погибли 44, ранены более 250-ти человек.