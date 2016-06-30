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    ​На игре между Польшей и Португалией почтят память жертв теракта в Стамбуле

    УЕФА приняло соответствующее решение

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На матче 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года между командами Польши и Португалии минутой молчания почтят память жертв теракта в Стамбуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, соответствующее решение принято УЕФА.

    Отметим, что игра между сборными Польши и Португалии начнется в Марселе (Франция) в 23:00 по бакинскому времени.

    Напомним, что в результате теракта 28 июня в стамбульском Международном аэропорту имени Ататюрка погибли 44, ранены более 250-ти человек.

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