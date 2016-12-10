На финансирование Лиги Европы будет выделено еще 60 миллиона евро

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Расходы на финансирование Лиги Европы по футболу будут увеличены в размере 60 миллионов евро.

Как сообщает REPORT, решение об этом было принято на заседании Исполнительного Комитета УЕФА в Ньоне.

По предложению президента УЕФА Александера Чеферина, Лига Европы получит дополнительные 50 миллионов евро из бюджета Лиги чемпионов. Кроме того, Лига чемпионов выделит еще 10 миллионов евро в качестве дополнительных солидарных выплат участникам отборочных раундов.

Отметим, что в этом сезоне в еврокубках Азербайджан представляла 4 команда. Из них "Кяпяз" и "Нефтчи" добролись до II квалификационного раунда Лиги Европы, а "Карабах" и "Габала" до группового этапа.