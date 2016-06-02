На Евро-2016 больше всего футболистов делегируют "Ювентус" и "Ливерпуль"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" и английский "Ливерпуль" имеют самое большое представительство футболистов на чемпионате Европы 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эти клубы на Евро-2016 будут представлять 12 футболистов в различных национальных сборных.

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" на турнире представят по 10 игроков. По девять футболистов делегируют испанская "Барселона", немецкая "Бавария", турецкий "Фенербахче" и донецкий "Шахтер", по восемь - российский ЦСКА, испанский "Реал" и английский "Арсенал", по семь - турецкий "Бешикташ", и т.д.

Чемпионат Европы-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.