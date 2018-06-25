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    На базе, где разместилась сборная России по футболу, произошло убийство

    Официант нанес повару смертельные ножевые ранения

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ На Новогорской олимпийской базе, где разместилась сборная России по футболу в связи с чемпионатом мира, произошло убийство. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Московский Комсомолец", в ресторане на территории базы 28-летний официант из Украины нанес 55-летнему повару смертельные ножевые ранения. 

    Подозреваемый задержан.

    Отметим, что на данный момент российская сборная находится в Самаре в связи с предстоящим сегодня матчем III тура группы А со сборной Уругвая. 

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