 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "МЮ" обыграл "Халл" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги - ВИДЕО

    Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Халл" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу.

    Как передает Report, встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Голы забили Хуан мата (56-я минута) и Маруан Феллайни (87). Ответный поединок состоится 26 января на домашней арене "Халла".

    В другом полуфинале сыграют "Саутгемптон" и "Ливерпуль". Первая встреча состоится на стадионе "Саутгемптона" во вторник (начало - 22:45).

    Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является "Ливерпуль", на счету которого восемь побед в 12 финалах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi