МВД Франции запретило болельщикам "Рубина" посещать матч Лиги Европы с "Бордо"

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Франции запретило болельщикам казанского "Рубина" посещать матч группового этапа Лиги Европы с "Бордо", сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт "Рубина".

"Мы прилагаем к данному письму указ министерства внутренних дел, запрещающий болельщикам команды "Рубин" перемещение между любыми пограничными пунктами Франции (аэропорт, ж/д, дорожная граница) и коммуной Бордо", - отмечается в сообщении.

Матч "Бордо" - "Рубин" состоится 10 декабря.