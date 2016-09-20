Мпенза, из-за которого "Нефтчи" понес убыток в 1 млн долларов, подаст в суд на бывшего тренера

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Нефтчи" Эмиль Мпенза подаст в суд на тренера Поля Стеррока, под руководством которого он когда-то выступал.

Как сообщает Report, причиной стало упоминание 60-летним специалистом бывшего нападающего в своей автобиографической книге.

Стеррок отметил, что в сезоне 2008-2009, когда он работал главным тренером в британском клубе "Plimut Arqayl", под различными предлогами бельгийский форвард старался уклониться от тренировок. Один из них был более оригинальным. "Эмиль мне сказал, что прошлой ночью принял виагру и поэтому чувствует себя неважно. Он ушел и не вернулся на тренировку. Этот инцидент превратился в анекдот и об этом заговорил весь город. Но честное слово, это правда", - отмечается тренер в своей книге.

В свою очередь адвокат Эмиля Мпенза Лоран Денис опроверг слова шотландского специалиста и заявил, что перенес шок от этих заявлений бывшего футболиста: "Освещение в СМИ этой ложной информации направлено на создание об Эмиле плохой репутации и его изоляцию, так как виагра также считается запрещенным допингом".

Отметим, что в "Plimut Arqayl" за 9 игр Эмиль Мпенза забил два гола. Он перешел в "Нефтчи" из швейцарского клуба "Сьон". Надев форму азербайджанского клуба в августе 2010 года, Мпенза в 2012 году покинул "черно-белых". Приведя в качестве причины самовольный уход футболиста из лагеря команды, руководство "Нефтчи" в одностороннем порядке прекратило контракт и возбудило иск к ФИФА. Возбудив к ФИФА противоположный иск, Мпенза потребовал от "Нефтчи" компенсацию.

После 3-летних разбирательств, 21 января 2015 года ФИФА вынесла решение в пользу футболиста. Долг бельгийскому нападающему, вместе с процентами и судебными долгами составил 1,1 млн долларов. Сумма была разделена сторонами на 5 частей и была достигнута договоренность о перечислении средств до конца года на соответствующий счет.