Моуринью стал первым тренером, выигравшим все еврокубковые турниры

«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций со счетом 1:0.

«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций со счетом 1:0.

Как сообщает Report, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который одерживал победы со своими командами в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.

Отметим, что главный тренер «Ромы» Ж. Моуринью не проиграл ни одного финала еврокубка в карьере.

59-летний португалец выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/02 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 во главе «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».