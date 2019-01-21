Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о знаменитом эпизоде, произошедшем в 2005 году, когда он спрятался в ящике для грязного белья в раздевалке «Челси», чтобы обойти дисквалификацию УЕФА, которая распространялась на две четвертьфинальные игры Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», передает Report.

«Да, это на самом деле было. «Челси» — «Бавария» — большой матч в Лиге чемпионов. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и мне это удалось.

Я пришёл в раздевалку днём, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел, но проблема заключалась в том, чтобы потом незаметно выйти из раздевалки.

Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в «Челси» за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти.

Я всё ещё был там, но ему пришлось закрыть крышку. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда», — цитирует Моуринью Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

В первом матче «Челси» одержал победу со счётом 4:2. Встреча в Мюнхене завершилась победой «Баварии», но в итоге в полуфинал турнира вышел лондонский клуб.