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    ​Моуринью подтвердил переход Поля Погба из "Ювентуса" в МЮ

    Наконец мы его заполучили

    Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил трансфер полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса".

    Как передает Report, слова тренера приводятся на странице "Манчестер Юнайтед" в социальной сети Twitter.

    "Это удивительно, что такой хороший футболист стал частью нашей команды, наконец мы его заполучили", - гласит запись.

    Официальной информации о подписании контракта еще не появилось. Детали будущей сделки также не уточняются.

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