"Монако" согласился продать Мбаппе в "ПСЖ" за 150 млн и одного игрока

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ «ПСЖ» согласовал последние детали трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и в скором времени должен объявить о сделке официально, утверждает Le Parisien.

Как передает Report, по информации издания, монегаски приняли последнее предложение парижан и должны получить за Килиана € 150 млн и одного игрока.

Чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей, красно-синим, недавно заплатившим € 222 млн за Неймара, придётся продать ряд футболистов. Клуб могут покинуть Серж Орье, Атем Бен-Арфа, Гжегож Крыховяк, Гонсалу Гуэдеш, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария.

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал с «ПСЖ» условия пятилетнего контракта.