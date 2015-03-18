​"Монако" проиграл "Арсеналу" в ответном матче, но вышел в 1/4 финала ЛЧ

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Арсенал" выиграл у "Монако" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча проходила в Монако на стадионе "Луи II" и завершилась со счётом 0:2.

На 36-й минуте Оливье Жиру получил мяч от Дэниэла Уэлбека, вышел один на один, ушёл от вратаря и мощно пробил в ближнюю девятку пустых ворот. На 79-й минуте защитник "Монако" попытался выбить мяч, отскочивший от штанги, но тот отлетел в ноги Аарону Рэмси, который удвоил преимущество "канониров".

"Монако" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов за счёт правила гола, забитого на чужом поле. В первом матче монегаски победили "Арсенал" на выезде со счётом 3:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

"Монако" (Монако, Франция) – "Арсенал" (Лондон, Англия) – 0:2

Голы: Жиру, 36 (0:1); Рэмси, 79 (0:2).