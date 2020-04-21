Наверх

Могут ли в Азербайджане клубы приступить к тренировкам?

Могут ли в Азербайджане клубы приступить к тренировкам?

© Report

"Восстановление в Азербайджане массовых мероприятий не зависит от чьей-либо воли. Решением Оперативного штаба при Кабинете министров карантинный режим в стране продлен до 4 мая".

Об этом Report сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов. Он сказал, что в настоящее время вопрос восстановления спортивных соревнований не актуален. 

И.Мамедов также прокомментировал возможность начала клубами тренировок: "Я могу сказать от имени Оперативного штаба, что сейчас в повестке не стоит такой вопрос".

Отметим, что игры Премьер-лиги и Первого Дивизиона Азербайджана были приостановлены 13 марта. До восстановления чемпионата игрокам в первую очередь должны разрешить тренировки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!