Могут ли в Азербайджане клубы приступить к тренировкам?

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"Восстановление в Азербайджане массовых мероприятий не зависит от чьей-либо воли. Решением Оперативного штаба при Кабинете министров карантинный режим в стране продлен до 4 мая".

Об этом Report сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов. Он сказал, что в настоящее время вопрос восстановления спортивных соревнований не актуален.

И.Мамедов также прокомментировал возможность начала клубами тренировок: "Я могу сказать от имени Оперативного штаба, что сейчас в повестке не стоит такой вопрос".

Отметим, что игры Премьер-лиги и Первого Дивизиона Азербайджана были приостановлены 13 марта. До восстановления чемпионата игрокам в первую очередь должны разрешить тренировки.