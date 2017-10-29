Мирабдулла Аббасов: Наша команда уже показывает хорошую игру

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Очень радует, что мы одержали победу. Наша команда уже показывает хорошую игру. Это четвертая к ряду победу. Мы продвигаемся вперед по турнирной таблице. Надеюсь, так будет и дальше".

Как передает Report, об этом сказал журналистам футболист "Нефтчи" Мирабдулла Аббасов после победы его команды над "Сумгайытом" со счетом 2:1 в рамках 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Автор первого мяча, 22-летний полузащитник заявил, что для него не было неожиданностью появление в стартовом составе: "Это было видно из тренировок. Поэтому для меня не было сюрпризом появление в стартовом составе. Я вышел и забил свой гол, чему и очень рад. Но "Сумгайыт" не чужая для меня команда. Свои первые шаги в большом футболе я сделал именно там. В прошлом сезоне я провел в аренде в этой команде. Но если сегодня я играю за "Нефтчи", буду делать все для флагмана и делаю..."

Связав свою замену во втором тайме с решением главного тренера Тарлана Ахмедова, Аббасов сказал, что игроки не смогли воспользоваться несколькими эпизодами во время игры: "Чем больше мы не могли пользоваться голевыми эпизодами, тем больше думали, что игра завершится вничью. Но очень радостно, что на последней минуте мы забили победный гол. Когда меня меняли, я хотел быстрее покинуть поле. Поэтому могло показаться, что негодую решением главного тренера. Но это отнюдь не так ".

По мнению молодого футболиста, в настоящий момент "Нефтчи" способен играть с любым соперником. Он отметил, что сделает все возможное, чтоб победить в следующем туре в игре против "Зиря": "Продолжая нашу выигрышную серию, становится реальным наше присоединение к чемпионской гонке. Отставание по очкам от лидера "Карабаха" не такое и большое. Все возможно".

Отметим, что Мирабдулла Аббасов провел прошлый сезон в "Сумгайыте" на правах аренды.