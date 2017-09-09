"Минай" усилился экс-вратарем сборной Азербайджана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Накануне старта пятого тура чемпионата Украины среди аматоров ФК "Минай" пополнил Андрей Попович.

Как передает Report, 25-летний вратарь является уроженцем Чопа, но с 2008 года выступал в Азербайджане, куда перебрался из донецкого "Металлурга".

Выступал за "Абшерон" (Баку), "Сумгаит", "Туран" и "Габалу", в составе которой под руководством Романа Григорчука стал бронзовым призером чемпионата страны. Привлекался в ряды юношеской и молодежной сборных Азербайджана, а в 2011-2012 годах сыграл два матча за национальную сборную (0:1 с Албанией и 2:2 с Сингапуром), которой руководил Берти Фогтс.

В составе "Миная" Попович может дебютировать в воскресенье, 10 сентября. В этот день команда Николая Гибалюка в Ужгороде примет представителя Ровенской области – ОДЕК (Оржев).