​Миланский "Интер" проиграл на своем поле перед игрой с "Карабахом"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Интер" перед матчем с "Карабахом" в рамках последнего тура на Лиге Европы потерпел поражение на своем поле.

Как передает Report, Миланский клуб в 14 туре Серии А в матче с "Удинезе", проиграл со счётом 1:2.

В матче открыл счёт "нерадзурри", отличился Мауро Икарди. На 60-й минуте гости восстановили паритет усилиями Бруну Фернандеша, а вскоре точный удар Сириля Теро позволил команде из Удине повести в счёте.

"Интер" в настоящее время занимает 12 место в турнирной таблице.

Отметим, что "Интер" 11 декабря встретится с "Карабахом" в Баку.