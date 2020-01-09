​“Милан” заинтересован в приобретении полузащитника “Интера”

“Милан” начал переговоры о приобретении полузащитника сборной Италии и “Интера” Маттео Политано.

Как передает Report, об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, красно-чёрные уже провели переговоры с агентами игрока, в ходе которых стало известно, что “Интер” рассматривает вариант только с продажей игрока.

В ближайшие дни “Милан” готов представить “Интеру” официальное предложение по 26-летнему итальянцу.

По версии Transfermarkt.de трансферная стоимость полузащитника составляет € 28 млн.