​"Милан" объявил о возвращении Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб "Милан".

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.

На официальной странице "Милана" в Twitter опубликован ролик, анонсирующий возвращение 38-летнего шведа.

По данным агентства Франс Пресс, Ибрагимович подписал контракт на полгода.

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истекает в декабре. За команду швед сыграл 58 матчей, отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми пасами.

В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года "Милан" выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). Ибрагимович провел 85 матчей за команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с "Миланом" игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).