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"Милан" договорился о переходе с вратарем "Аталанты"

"Милан" договорился о переходе с вратарем "Аталанты" Итальянский клуб "Милан" согласовал условия личного контракта с вратарем "Аталанты" Марко Спортьелло.
Футбол
7 декабря 2022 г. 18:22
Милан договорился о переходе с вратарем Аталанты

Итальянский клуб "Милан" согласовал условия личного контракта с вратарем "Аталанты" Марко Спортьелло.

Как сообщает Report со ссылкой на Calciomercato, срок действия контракта 30-летнего голкипера с "Аталантой", воспитанником которой он является, истекает в июне 2023 года.

Футболист перейдет в "Милан" на правах свободного агента, где, как ожидается, будет дублером Майка Меньяна.

Спортьелло подпишет контракт с "Миланом" в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна.

Спортьелло провел за "Аталанту" 128 матчей во всех турнирах, пропустив 170 мячей.

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Версия на азербайджанском языке “Milan” yeni qapıçı ilə anlaşıb

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