"Милан" договорился о переходе с вратарем "Аталанты"

Итальянский клуб "Милан" согласовал условия личного контракта с вратарем "Аталанты" Марко Спортьелло.
Как сообщает Report со ссылкой на Calciomercato, срок действия контракта 30-летнего голкипера с "Аталантой", воспитанником которой он является, истекает в июне 2023 года.
Футболист перейдет в "Милан" на правах свободного агента, где, как ожидается, будет дублером Майка Меньяна.
Спортьелло подпишет контракт с "Миланом" в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна.
Спортьелло провел за "Аталанту" 128 матчей во всех турнирах, пропустив 170 мячей.